قروض ميسرة من شركة اليسر بدون ضامن تصل إلى 300 ألف ريال سعودي

تزداد عمليات البحث خلال هذه الآونة حول قروض ميسرة لتسهيل عملية الدفع والتغلب على الظروف الصعبة، فقد قدمت شركة اليسر من خلال صفحتها الرسمية إعلان يوضح إمكانية حصول المواطن السعودي على قروض تمويل بدون ضامن، علماً بأن شركة اليسر من ضمن الشركات الخاضعة لمؤسسة النقد العربي السعودي وتحت إشرافها، وتضم شركة اليسر نوعان من أنواع التمويل (تمويل الأفراد – تمويل شركات ومؤسسات)، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا كيفية الحصول على تمويل ميسر بدون كفيل أو ضامن بالخطوات، ومميزات تمويل شركة اليسر وكيفية حساب قيمة التمويل.

تمويل شركة اليسر:

تعد شركة اليسر من أكبر الشركات وأكثر بحثاً من قبل المواطنين حول تمويلاتها، فقد منحت الشركة إمكانية الحصول على التمويل للأفراد والشركات والمؤسسات ولكلاً منهما شروطها، فقد يضم تمويل الأفراد (تورق – اجارة – مرابحة – تمويل سلع استهلاكية – التمويل الأصغر – تمويل المتقاعدين)، ولكل نوع منهما له شروطه، ولكي يتم الحصول على هذه القروض يتم تقديم طلب، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض كيفية تقديم طلب الحصول على تمويل شركة اليسر.

مميزات تمويل شركة اليسر:

تبين أن شركة اليسر تقدم العديد من المميزات للفئات المستحقة والأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل من خلالها وخاصة تمويل شخصي بدون ضامن، حيث يصل التمويل إلى حوالي 300 ألف ريال سعودي، ومن خلال هذا المقال نعرض مميزات تمويل شركة اليسر وهي:

أحكام قروض شركة اليسر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتم منح التمويل ليصل إلى 300 ألف ريال سعودي بدون كفيل

يتم تقسيط الأقساط بشكل متناسب مع إمكانية الدفع والدخل الشهري

سهولة الإجراءات الخاصة بالدفع والحصول على القرض

من الشروط إنه يتم السداد على مدار 5 سنوات بكل سهولة

يتم الدخول على الرابط الرسمي لشركة اليسر الإلكترونية الضغط على أيقونة خيارات التمويل اختيار من القائمة تقديم طلب الحصول على قرض الأفراد ضرورة ملء كافة البيانات المطلوبة (نوع الطلب – الاسم الكامل – رقم الجوال – بريد إلكتروني – رقم ثابت – وسيلة التواصل الأمثل – الجنسية – رقم الهوية – عدد أفراد الأسر) كتابة باقي البيانات المطلوبة ضرورة التأكد من أن البيانات المدخلة كلها صحيحة إدخال كود المرئي بشكل صحيح الضغط على أيقونة إرسال

كيفية تقديم طلب قرض من شركة اليسر بالخطوات:

كيفية السداد:

أوضحت شركة اليسر إنه يمكن إمكانية السداد لكافة الراغبين في الحصول على القرض من خلال طريقتين وهما: