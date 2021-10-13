كيفية شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 بالخطوات

يبحث كثير من المواطنين عن كيفية شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021. وهي ضمن فعاليات موسم الرياض 1443 الذي سيبدأ في 20 أكتوبر الجاري وسوف يضم موسم الرياض 7400 فاعلية في 14 منطقة بالرياض لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية. ومن خلال السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة حجز تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 وأسعار تذاكر الفاعلية .كيفية تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 بالخطوات
يقدم موسم الرياض عدد من الفاعليات على رأسها المصارعة الحرة WWE Crown Jewel. ويبحث الكثيرين عن خطوات كيفية شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 على النحو الآتي:
- قم بالذهاب إلى موقع موسم الرياض.
- ثم النقر على الفاعلية.
- ثم النقر على احجز الآن واختر فئة التذكرة ثم عدد التذاكر ثم الدفع إلكترونيًا عبر المحفظة الرقمية.
بإمكانك أيضًا الحجز من خلال تطبيق توكلنا، الدخول للتطبيق ثم اختيار الفاعلية وشراء التذكرة بكل سهولة.موعد المصارعة 2021 موسم الرياض
تقام الفاعلية يوم 21 أكتوبر وتبدأ بالساعة 7 مساءً في محمد عبده ارينا- البوليفارد ، وتُفتح الأبواب ابتداءً من الساعة الخامسة ولابد من ربط التذكرة بتطبيق توكلنا للدخول بها.أسعار تذاكر المصارعة في الرياض 2021
تبدأ التذاكر من فئة 50 ريال بالأسعار الآتية:
|الفئة
|سعر التذكرة
|B LEFT
A LEFT
C LEFT
D LEFT
G LEFT
|50 ريال
100 ريال.
100 ريال.
50 ريال.
50 ريال
|A RIGHT
B RIGHT
C RIGHT
|100 ريال.
50 ريال.
100 ريال
|D RIGHT
G RIGHT
E
|50 ريال
|F
VIP
VVIP
ROYAL
BOX
|150 ريال
350 ريال.
900 ريال.
1900 ريال.
2800 ريال
- الالتزام بالشروط والتذكرة غير قابلة للاسترجاع أو الإلغاء أو التبديل.
- لو تم تغير موعد الفاعلية يتم إرجاع قيمة التذكرة لمحفظتك الرقمية.
- لابد من إضافة التذكرة إلى تطبيق توكلنا للتمكن من الدخول.
- لابد من الحضور باكرا لموقع الفاعلية.
- تشمل كل الأسعار قيمة الضريبة.
- يُمنع من إعادة بيع التذكرة.
- يمنع من دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
- يحقق للجهة المنظمة في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.
- لا تتحمل الجهة المنظمة المسئولية عن الإصابات وقت حضور الفاعليات المختلفة.
الوسوم
يبحث كثير من المواطنين عن كيفية شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021. وهي ضمن فعاليات موسم الرياض 1443 الذي سيبدأ في 20 أكتوبر الجاري وسوف يضم موسم الرياض 7400 فاعلية في 14 منطقة بالرياض لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية. ومن خلال السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة حجز تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 وأسعار تذاكر الفاعلية .كيفية تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 بالخطوات
يقدم موسم الرياض عدد من الفاعليات على رأسها المصارعة الحرة WWE Crown Jewel. ويبحث الكثيرين عن خطوات كيفية شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 على النحو الآتي:
- قم بالذهاب إلى موقع موسم الرياض.
- ثم النقر على الفاعلية.
- ثم النقر على احجز الآن واختر فئة التذكرة ثم عدد التذاكر ثم الدفع إلكترونيًا عبر المحفظة الرقمية.
بإمكانك أيضًا الحجز من خلال تطبيق توكلنا، الدخول للتطبيق ثم اختيار الفاعلية وشراء التذكرة بكل سهولة.موعد المصارعة 2021 موسم الرياض
تقام الفاعلية يوم 21 أكتوبر وتبدأ بالساعة 7 مساءً في محمد عبده ارينا- البوليفارد ، وتُفتح الأبواب ابتداءً من الساعة الخامسة ولابد من ربط التذكرة بتطبيق توكلنا للدخول بها.أسعار تذاكر المصارعة في الرياض 2021
تبدأ التذاكر من فئة 50 ريال بالأسعار الآتية:
|الفئة
|سعر التذكرة
|B LEFT
A LEFT
C LEFT
D LEFT
G LEFT
|50 ريال
100 ريال.
100 ريال.
50 ريال.
50 ريال
|A RIGHT
B RIGHT
C RIGHT
|100 ريال.
50 ريال.
100 ريال
|D RIGHT
G RIGHT
E
|50 ريال
|F
VIP
VVIP
ROYAL
BOX
|150 ريال
350 ريال.
900 ريال.
1900 ريال.
2800 ريال
- الالتزام بالشروط والتذكرة غير قابلة للاسترجاع أو الإلغاء أو التبديل.
- لو تم تغير موعد الفاعلية يتم إرجاع قيمة التذكرة لمحفظتك الرقمية.
- لابد من إضافة التذكرة إلى تطبيق توكلنا للتمكن من الدخول.
- لابد من الحضور باكرا لموقع الفاعلية.
- تشمل كل الأسعار قيمة الضريبة.
- يُمنع من إعادة بيع التذكرة.
- يمنع من دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
- يحقق للجهة المنظمة في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.
- لا تتحمل الجهة المنظمة المسئولية عن الإصابات وقت حضور الفاعليات المختلفة.
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