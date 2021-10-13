كيفية شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 بالخطوات

يبحث كثير من المواطنين عن كيفية شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021. وهي ضمن فعاليات موسم الرياض 1443 الذي سيبدأ في 20 أكتوبر الجاري وسوف يضم موسم الرياض 7400 فاعلية في 14 منطقة بالرياض لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية. ومن خلال السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة حجز تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 وأسعار تذاكر الفاعلية .

كيفية تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 بالخطوات

يقدم موسم الرياض عدد من الفاعليات على رأسها المصارعة الحرة WWE Crown Jewel. ويبحث الكثيرين عن خطوات كيفية شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 على النحو الآتي:

قم بالذهاب إلى موقع موسم الرياض.

ثم النقر على الفاعلية.

ثم النقر على احجز الآن واختر فئة التذكرة ثم عدد التذاكر ثم الدفع إلكترونيًا عبر المحفظة الرقمية.

حجز تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 توكلنا

بإمكانك أيضًا الحجز من خلال تطبيق توكلنا، الدخول للتطبيق ثم اختيار الفاعلية وشراء التذكرة بكل سهولة.

موعد المصارعة 2021 موسم الرياض

تقام الفاعلية يوم 21 أكتوبر وتبدأ بالساعة 7 مساءً في محمد عبده ارينا- البوليفارد ، وتُفتح الأبواب ابتداءً من الساعة الخامسة ولابد من ربط التذكرة بتطبيق توكلنا للدخول بها.

أسعار تذاكر المصارعة في الرياض 2021

تبدأ التذاكر من فئة 50 ريال بالأسعار الآتية: