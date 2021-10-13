أخبار اليمن : غارات عدوانية هستيرية على مأرب

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غارات عدوانية هستيرية على مأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم 30 غارة على محافظة مأرب. غارات عدوانية هستيرية على مأربشن طيران العدوان السعودي اليوم 30 غارة على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة ان طيران العدوان استهدف بـ18 غارة مديرية العبدية ، و11 غارة مديرية الجوبة وغارة على مديرية صرواح. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى ان غارات العدوان خلفت أضرارا كبيرة بممتلكات المواطنين ومزارعهم.



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