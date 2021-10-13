بسبب تسديدة صلاح.. حارس ميلان يخضع لجراحة ستبعده مدة طويلة

قال أي سي ميلان المنافس في الدوري الإيطالي، الأربعاء، إن حارسه مايك ماينان سيغيب عن الملاعب عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحه في معصمه.

وكان ماينان قد تعرض للإصابة بمعصمه الأيسر، أثناء تصديه لركلة جزاء نفذها المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وأي سي ميلان بدوري أبطال أوروبا.

ونجح ماينان بالتصدي لركلة جزاء صلاح القوية، ولكنه دفع الثمن غاليا، حيث تم استبداله خلال اللقاء بسبب آلام في المعصم، تبين لاحقا أنها تمزق في أربطة المعصم.

وقال ميلان في موقعه على الإنترنت: "يمكن لميلان التأكيد أن مايك ماينان خضع اليوم لفحص بالمنظار كشف عن إصابة في أربطة معصمه الأيسر، وقد تم علاجها".

"الجراحة نجحت تماما. سيرتاح ستة أسابيع قبل البدء في إعادة التأهيل. ومن المتوقع غيابه عن المباريات لمدة عشرة أسابيع".

وتألق ماينان منذ انضمامه إلى ميلان قادما من ليل في مايو الماضي، في عقد مدته 5 سنوات، وخاض كافة مباريات ميلان في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ويمثل غيابه ضربة للمدرب ستيفانو بيولي، حيث سيغيب حارسه عن عدة مباريات مهمة بينها أربع متبقية لميلان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا فضلا عن مواجهتي روما وإنتر ميلان في الدوري.

ومن غير المرجح أن يعود ماينان للملاعب مرة أخرى قبل عطلة الشتاء في الدوري الإيطالي خلال يناير المقبل.