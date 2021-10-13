فرصة ذهبية لربح جائزة المليون 1000.000 دولار من مسابقة الحلم

إقبال كبير من آلاف المواطنين في جميع الدول على المشاركة في مسابقة الحلم، خاصةً بعد الإعلان عن السحب الجديد المقبل بقيمة مليون دولار أمريكي، لجائزة الحلم الأكبر من المسابقة التي عرضت أكثر من 3.5 مليون دولار جوائز هذا العام، في الوقت الذي أشارت في إدارة برنامج صدى الملاعب التي تقدم تلك المسابقة، عن استقبال جميع الطلبات من جميع أنحاء العالم، عبر الطرق الأساسية التي أعلنتها من قبل، سواء عبر رقم الهاتف والاتصال، أو الرسائل النصية، أو من خلال الاشتراك الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمسابقة أو تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية.

جوائز مسابقة الحلم 2021

ينتهي الاشتراك في مسابقة الحلم للعام الجاري في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل 2021، على أن يتم بعدها بأيام، الكشف عن جوائز مسابقة العام المقبل 2022، مع العلم أن جوائز هذا العام تخطت قيمتها حاجر الـ 3.5 مليون دولار، ويتم توزيعها على عدد من السحوبات المتنوعة والمختلفة في القيمة المالية، وكانت أولى الجوائز بقيمة 125 ألف دولار وربحها المواطن الإماراتي محمد اللبناني، كما تم توزيع جوائز بقيمة ربع ونصف مليون دولار، بالإضافة إلى جوائز مالية بقيمة 100 ألف دولار، وعدد كبير من الجوائز بقيم 10000 وعشرين ألف و30 ألف و40 ألف و50000 دولار.

الإجابة على سؤال المسابقة

لابد أيضًا من الأخذ في الاعتبار، ضرورة الإجابة على سؤال المسابقة الذي يصلك عند الاشتراك، ولابد أن تكون الإجابة بشكل صحيح حتى يتسنى لك تفعيل المشاركة في المسابقة ودخول السحب الجديد المقبلة، مع العلم أنه كلما كثرت عدد مرات الاشتراك كلما زادت فرص الفوز، وتختلف أسئلة المسابقة من وقت للآخر، إلا أن معظمها تكون أسئلة في المتناول وليس بالصعبة، حتى يتسنى للمشتركين من سهولة الإجابة على هذا السؤال.

جدير بالذكر أن المسابقة وفرت أرقام للتواصل من جميع الدول، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك بين الأرقام الدرجة بالجدول الرسمي والموقع الإلكتروني الرسمي، يمكن الاشتراك من خلال الاتصال بالرقم الدولي الموحد.