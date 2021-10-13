نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعان عقود الربط الكهربائي بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل في البحث عن وقعت مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة السعودية للكهرباء، وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، وهذا بعد حضور وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووجود وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ولذلك تم الإعلان على أن وزير الطاقة السعودي والأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن يتم الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم التوجيهات القيادية بين مصر والسعودية.

ومن المؤكد أن هذا التتويج ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن أوضح وزير الطاقة على أن خطط الربط الكهربائي داخل السعودية تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبعثة في رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م وهذا بناءاً على تخطي رؤية واهتمام من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولذلك الهدف من ذلك استثمار الموقع الإستراتيجي بالسعودية.

بالإضافة إلى ذلك أن هذا لكي يتم اكتمالها لأكبر شبكة كهربائية داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهذا لكي يكون مركزاََ اقليمياََ حتى يتم تبادل الطاقة الكهربائية من قبل مشاريع الربط الكهربائي مع الدول، وهذا يسهم في تعزيز السوق الإقليمية، وهذا لتجارة الكهرباء، لكي يتم دعم مشاركة مصر والمملكة العربية السعودية.

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر على أن هذا المشروع لكي يتم تتويج لعمق العلاقة المصرية والسعودية، حيث أن هذا الربط سوف يتكون نواة لربط عرب مشترك، وهذا يعد أمر ضروري لرؤية المملكة العربية السعودية في 2030م ولذلك هذا يمثل ارتباطاََ قوياََ بين مصر والسعودية.

وقد تجد الإشارة إلى أن سوف يتم الانعكاس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين مصر والسعودية، ولذلك تم الايضاح على أن حجم المردود الاقتصادي والتنموي لكي يتم تبادل كمية تصل إلى 3000 ميغاوات من الكهرباء، وهذا بناءاً على خطوط الطموحة بين البلدين، وهذا لكي يتم توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ولذلك من خلال موقع ثقفني نوضح على أن هذا الربط قد يمثل صمام قوي وأمن للشبكتين الكهربائيتين، وهذا لكي يتم مواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، وهذا لكي يتم بتوفير كافة الاستثمارات العائلة.