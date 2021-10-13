التعليم استمرار التقديم لقناة النخبة العراقية للقبول للعام 2022/2021

التعليم استمرار التقديم لقناة النخبة ، وهي قناة المخصصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجمهورية العراق، لتقديم الطلاب والطالبات للسنة الدراسية الجديد 2021-2022، وقد أعلنت الوزارة عبر بيان رسمي، أن باب التقديم مفتوح من خلال قناة النخبة، حتى يوم 27 من شهر أكتوبر للعام 2021م، تشرين الأول، كما صرحت الوزارة أن هناك ضوابط للقبول في التقديم عبر قناة النخبة، حيث متاح التسجيل للطلاب ذوي المعدلات 90% فما فوق خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي، وسيكون التقديم إلى الكليات المعنية، والمذكورة في الإعلان الوزاري، كذلك يجب على الطلاب المتقدمين الالتزام بضوابط القبول للجامعات بالخطوات المذكورة

التعليم استمرار التقديم لقناة النخبة

وفي نفس السياق السابق، عن تصريحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، عن ضوابط التقديم عبر قناة النخبة، جاءت كالتالي :

أولًا القبول لذوي معدلات 90% خريجي الإحيائي والتطبيقي. التقديم لكليات الإدارة الاقتصاد لأقسام إدارى الأعمال والإدارة العامة والإدارة الصناعية، والمحاسبةوكليات القانون والتربية الأساسية. يتم التقديم لخريجي الدراسات الإعدادية للسنة الدراسية 2020-2021م.

التزاما بالضوابط المعتمدة في هذا المجال فإن قبول الطلبة في هذه القناة يشمل ذوي المعدلات 90%، فما فوق من خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي وأن التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية والتربية الأساسية”.

كما استكملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصريحاتها بالتالي:

“توضيحا لفئات الطلبة المشمولين في القبول ضمن هذه القناة فهم خريجو الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2021/2020 فيما يحق للطالب المتقدم على القناة المذكورة التقديم الى قناة القبول المركزي”.

وإضافة إلى ما سبق ذكره فبإمكان الطالب المتقدم للجامعات المعنية، وفق الإعلان الوزاري، أن يقوم بالتالي: