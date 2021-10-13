وظائف بوابة القبول الموحد الجديدة بوزارة الدفاع السعودية

وظائف بوابة القبول الموحد الجديدة بوزارة الدفاع، فقد قامت بوابة القبول الموحد ممثلة بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن توفير وظائف جديدة للتقديم لكل من الجنسين من الرجال والنساء، وقد وضحت وزارة الدفاع طبيعة العمل بالوظائف الخالية، حيث تعد وظائف عسكرية يتم التقديم بها من خلال عدة رتب عسكرية تبدأ من رتبة جندي حتى رتبة رقيب، وقد أعلنت الوزارة بأن التقديم يحتاج الي توافر بعض شروط التقديم من خلال بوابة الالتحاق بهذه الوظائف، علماً بأن التقديم سوف يكون متاح بشكل إلكتروني لجميع الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية، وسنعرض علي متابعينا تفاصيل التقديم في وظائف بوابة القبول الموحد الجديدة عام 1443.شروط التقديم بوظائف بوابة القبول الموحد
بوابة القبول الموحد وضعت شروط عامة يجب توافرها في المتقدمين من أجل الالتحاق بوظائفها العسكرية، وهذه هي الشروط:
- يجب عند التقديم أن يكون المتقدم داخل المملكة وأن يكون سعودي الجنسية فقط.
- ألا يكون المتقدم متزوجًا من غبر سعودية.
- يجب توافر الحصول علي شهادة الجامعية بتقدير لا يقل عن جيد أو يزيد.
- عدم إصابة المتقدم بأي أمراض معدية، وألا يكون مصابًا بأمراض تمنعه عن أداء واجبه.
- يشترط عند التقديم للوظائف أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم الطرد من أي جهة عمل عسكرية أو كلية.
- أن يكون هناك قدرة لأي متقدم علي اجتياز الاختبار الخاصة بالقدرات.
- ألا يكون قد تم تسجيل أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة علي أي متقدم للوظائف.
يتعين علي كل متقدم يرغب في التقديم بالوظائف الخالية عبر بوابة القبول الموحد، أن يقوم بالتسجيل من خلال الخطوات التالية حتي يتم التسجيل بطريقة صحيحة:
- يجب التوجه بالدخول علي موقع التقديم التالي: بوابة القبول الموحد.
- يشترط علي كل متقدم أن يقوم بقراءة شروط وأحكام التسجيل بالموقع قبل التقديم.
- تسجيل بيانات أساسية تخص كل متقدم مثل الاسم الشخصي وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والمؤهل التعليمي وتاريخ الحصول عليه والتقدير الخاص به وغيرها من البيانات المطلوبة.
- يجب تحديد الرتبة التي يتم التقدم إليها.
- الضغط علي تسجيل الطلب.
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وظائف بوابة القبول الموحد الجديدة بوزارة الدفاع، فقد قامت بوابة القبول الموحد ممثلة بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن توفير وظائف جديدة للتقديم لكل من الجنسين من الرجال والنساء، وقد وضحت وزارة الدفاع طبيعة العمل بالوظائف الخالية، حيث تعد وظائف عسكرية يتم التقديم بها من خلال عدة رتب عسكرية تبدأ من رتبة جندي حتى رتبة رقيب، وقد أعلنت الوزارة بأن التقديم يحتاج الي توافر بعض شروط التقديم من خلال بوابة الالتحاق بهذه الوظائف، علماً بأن التقديم سوف يكون متاح بشكل إلكتروني لجميع الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية، وسنعرض علي متابعينا تفاصيل التقديم في وظائف بوابة القبول الموحد الجديدة عام 1443.شروط التقديم بوظائف بوابة القبول الموحد
بوابة القبول الموحد وضعت شروط عامة يجب توافرها في المتقدمين من أجل الالتحاق بوظائفها العسكرية، وهذه هي الشروط:
- يجب عند التقديم أن يكون المتقدم داخل المملكة وأن يكون سعودي الجنسية فقط.
- ألا يكون المتقدم متزوجًا من غبر سعودية.
- يجب توافر الحصول علي شهادة الجامعية بتقدير لا يقل عن جيد أو يزيد.
- عدم إصابة المتقدم بأي أمراض معدية، وألا يكون مصابًا بأمراض تمنعه عن أداء واجبه.
- يشترط عند التقديم للوظائف أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم الطرد من أي جهة عمل عسكرية أو كلية.
- أن يكون هناك قدرة لأي متقدم علي اجتياز الاختبار الخاصة بالقدرات.
- ألا يكون قد تم تسجيل أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة علي أي متقدم للوظائف.
يتعين علي كل متقدم يرغب في التقديم بالوظائف الخالية عبر بوابة القبول الموحد، أن يقوم بالتسجيل من خلال الخطوات التالية حتي يتم التسجيل بطريقة صحيحة:
- يجب التوجه بالدخول علي موقع التقديم التالي: بوابة القبول الموحد.
- يشترط علي كل متقدم أن يقوم بقراءة شروط وأحكام التسجيل بالموقع قبل التقديم.
- تسجيل بيانات أساسية تخص كل متقدم مثل الاسم الشخصي وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والمؤهل التعليمي وتاريخ الحصول عليه والتقدير الخاص به وغيرها من البيانات المطلوبة.
- يجب تحديد الرتبة التي يتم التقدم إليها.
- الضغط علي تسجيل الطلب.
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