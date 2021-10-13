أخبار اليمن : اسماء محطات تعبئة البنزين بـ8500 ليوم الخميس

اسماء محطات تعبئة البنزين بـ8500 ليوم الخميس
أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء أسماء وعناوين 42 محطة لتعبئة مادة البنزين بالسعر الرسمي ( 8500 ريالا) للدبة الواحدة سعة 20 لتراً ليوم غدٍ الخميس 14 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وحسب بيانات التوزيع فقد توزعت المحطات على محافظات ( امانة العاصمة، صنعاء، الجوف، عمران، المحويت، الحديدة، حجة، ريمة، ذمار البيضاء، الضالع، تعز، إب، صعدة) وذلك عبر فروع الشركة في المحافظات .
واوضحت شركة النفط ان الكمية الموزعة عبر فروعها في عواصم المحافظات والمدن الكبيرة هي من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة "جي تي فريدوم"
ولفتت إلى أن كمية التموين 40 لترا لكل سيارة خلال كل 5 أيام، وأن فترة العمل في المحطات تبدأ من 8 صباحا حتى 12 ظهرا، ومن ال2 عصرا حتى الـ7 مساءً.
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