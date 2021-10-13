عدسة "دوت الخليج" ترصد ثوران بركان لا بالما في إسبانيا

رصدت عدسة "دوت الخليج"، الأربعاء، استمرار ثوران بركان جزيرة "لا بالما" في إسبانيا، مخلفا أصوات انفجارات متتالية.

وقال مراسلنا إن الجيش الإسباني أخلى 800 شخص من مسار تدفق الحمم البركانية، كما قام بإغلاق محيط المنطقة.

وأوضح أنه تسمع من حين لآخر أصوات انفجارات متتالية، فيما تناشد السلطات الإسبانية السكان بالابتعاد عن المنطقة وعدم استنشاق الغازات الناتجة عن الحمم البركانية "لأنها سامة".

وأشار المراسل إلى أنه لا توجد "مؤشرات عن توقف البركان عن الثوران المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع".

وتضررت صناعة السياحة في لا بالما بشدة جراء الجائحة والبركان، فيما يحث المسؤولون السائحين على القدوم.

وقال ماريانو هيرنانديز، المسؤول الرئيسي في الجزيرة: "أثر هذا الانفجار البركاني على جزء من الجزيرة، لكن لا بالما ما زالت موقعا آمنا، ويمكنها تقديم الكثير لزوارها".

وكان آخر ثوران لبركان جزيرة لا بالما قبل خمسين عاما قد استمر ما يزيد قليلا على الثلاثة أسابيع.

ووقع آخر ثوران بركاني في إقليم جزر الكناري تحت الماء قبالة ساحل جزيرة إل هييرو، عام 2011 واستمر خمسة أشهر.