رجل يقتل عدة أشخاص في هجوم بالقوس والسهام بالنرويج

قالت الشرطة النرويجية إن عدة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون على يد رجل استخدم قوس وسهام لشن هجمات في بلدة كوجسبيرغ النرويجية يوم الأربعاء.
وقال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه به اعتقل بعد الهجوم الذي وقع في وقت متأخر يوم الأربعاء في بلدة كونغسبيرغ على بعد 50 ميلا (80 كيلومترا) جنوب غرب العاصمة أوسلو.
وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين: "تم القبض على الرجل ... من المعلومات المتوفرة لدينا الآن ، نفذ هذا الشخص هذه الأعمال بمفرده". "أصيب عدة أشخاص وقتل العديد".
ورفض التعليق على عدد الضحايا.
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