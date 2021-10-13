الجيش اللبنانى: إطلاق نار من أسلحة حربية على دورية أثناء ضبط أحد المطلوبين

وأضافت قيادة الجيش اللبنانى، أنه بتاريخ اليوم الأربعاء، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من رصد أحد المطلوبين فى منطقة الشراونة والصادرة بحقه 39 ملاحقة قضائية بجرائم مختلفة، منها حيازة أسلحة حربية والإتجار بها والسرقة بقوة السلاح وإطلاق نار وإصابة عدد من الأشخاص وخطف مدنيين وعسكريين والتهديد وأعمال التزوير.
وأوضحت أنه خلال عملية التوقيف، تعرضت الدورية إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف صاروخية، فقامت بالرد على مصادر النيران ما أدى إلى إصابة المطلوب الذى نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة وما لبث أن فارق الحياة.
وأشارت قيادة الجيش اللبنانى أنه إثر وفاته، تعرض أحد المراكز العسكرية فى منطقة الشراونة لإطلاق نار، وقد عمد عناصر المركز إلى الرد بالمثل من دون وقوع إصابات.
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