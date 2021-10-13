الشرطة النرويجية: مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في هجمات في بلدة...

أعلنت الشرطة النرويجية، الأربعاء، اعتقال مشتبه به في هجمات ببلدة كونغسبرغ، أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وذكرت مصادر في شرطة المدينة، أن "المهاجم أستخدم قوسا وسهاما في عمليته"، مشيرة إلى أن أفراد الأمن تمكنوا من القبض عليه فورا.
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