وزير الدفاع الروسي يبحث مع رئيس أبخازيا تنفيذ معاهدة التحالف بين البلدين

استقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو رئيس أبخازيا أسلان بجانيا في موسكو لبحث تنفيذ معاهدة التحالف بين البلدين وقضايا الأمن.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا "النواحي العسكرية لتنفيذ المعاهدة الثنائية حول التحالف والشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى قضايا الأمن في منطقة ما وراء القوقاز".

يذكر أن روسيا وأبخازيا وقعتا معاهدة التحالف والشراكة الاستراتيجية في نوفمبر عام 2014، تطويرا لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدات المتبادلة الموقع في 2008.

وكانت روسيا قد اعترفت باستقلال أبخازيا عن جورجيا في عام 2008، إضافة إلى استقلال أوسيتيا الجنوبية، في أعقاب الهجوم العسكري الجورجي على عاصمة الأخيرة تسخينفال في 8 أغسطس 2008.