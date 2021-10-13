تتويج بيج رامي كمستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي

بيج رامي، اليوم سوف نعرض لحضراتكم قصة مصرية لبطل مصري، حقق المستحيل وتحدى ظروفه الحياتية والمعيشية، فقد اجتهد بيج رامي وصابر حتى وصل إلى تحقيق حلمه كبطل، قصة اليوم هي عبارة عن شاب بسيط، كان يعمل كصياد أسماك، ولا يمتلك أي محفزات غير الثقة بالله، وجهده وإيمانه القوي بأنه سوف يصل إلى حلمه الكبير في يوم ما، فهو الآن بطل لمقالنا تلك، المعروف بمستر أوليمبيا 2020 أو المعروف ببيج رامي، اسمه الحقيقي ممدوح محمد حسن السبيعي، ولد عام 1984، بمحافظة كفر الشيخ بمركز البرلس، يبلغ من العمر 37 عامًا, منذ طفولته كان مولع بممارسة الرياضة، إذ كبر وتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ثم عمل في تجارة والده، تجارة الأسماك والصيد، حتى جاءه عرض عمل في الكويت، فسافر إلى الكويت، وخلال عمله بالأسماك كان يمارس رياضة كمال الأجسام، ومع سفره إلى الكويت كانت بداية مشوار نجاحه مشوار بيج رامي نحو العالمية في عام 2012م.

بطولات ونجاحات بيج رامي فخر العرب

فاز بيج رامي ببطولة الكأس الذهبية بالكويت، وحصل على المركز الأول ثم شارك في بطولة أوليمبيا الهواه في 2012م، ووصل إلى المركز الأول، كما شارك في بطولة نيويورك للمحترفين 2013م، و حصل على المركز الأول أيضًا باشتراكه في بطولة مستر أولمبيا 2014م، وحصل على المركز الثامن، ثم شارك مرة أخرى في بطولة مستر أولمبيا 2015م، وحصل في تلك البطولة على المركز الخامس، وفي عام 2016م شارك في ذات البطولة مستر أولمبيا، وحصد المركز الرابع، وفي عام 2017م حصل البطل المصري على المركز الثاني في بطولة مستر أولمبيا، و أيضًا المركز الأول في بطولة أرنولد كلاسيك أوربا لنفس العام، وحدثت اللحظة الحاسمة إذ حصل على المركز الأول لعام 2020م كمستر أولمبيا، ليصبح أول بطل مصري يحصل على تلك البطولة وبذلك فقد تغلب على البطل الأمريكي فيل هيث حائذ اللقب من قبله لسنوات.

تكريم بطل مستر أولمبيا العالمي بيج رامي في مصر

قد صرح البطل المصري على حسابه بالفيس بوك عقب فوزه بلقب مستر أوليمبيا 2020( هذا اللقب ليس لي بل لكم أنتم، شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم، والحمد لله دائما وأبدًا أن الله لا يضيع تعب من أحسن عملًا، مبروك للعرب، مبروك لمصر، ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي)، كلمات تؤكد على خلق البطل، وإحترامه لأهله وبلده وعروبته، فقد أقامت محافظة كفر الشيخ احتفالًا بلقب بيج رامي البطل المصري وأكد سيادة المحافظ اللواء جمال نور الدين أن هذا أنجازًا تاريخيًا، وكرم البطل بمسقط رأسه بكفر الشيخ باستقباله في مطار القاهرة الدولي، عبر وصوله من أمريكا، وبذلك أصبح بطل تاريخي لمصر في رياضة كمال الأجسام، وسيظل التاريخ يذكر اسمه.

الاستقبال والاحتفال بالبطل المصري

وقد قرر رواد الفيس بوك وجمهور بيج رامي استقباله استقبالًا حافلًا يلقى بحبه وبطولته في مطار القاهرة ، مدعمين البطل الذي حاز على أول بطولة لمصر لمستر أوليمبيا، وسيذكر التاريخ دومًا اسم البطل المصري بيج رامي إلى الأبد، حيث أن ليس ليس مجرد لاعب رياضي أو شاب مصري ناجح، ولكنه يعد مثل يحتذى به في الإصرار على النجاح، والإيمان بتحسين قدراتنا الشخصية، والمثابرة والجلد ومن ثم العمل والجهد، حتى تصلوا إلى المكانة المرجوة، نتمنى التوفيق لبطلنا المصري الغالي في حصوله على مستر أولمبيا لعام 2021، التي تجري بعد أيام و أبدت فاعلياتها بالفعل، اللهم ولي التوفيق لبطلنا المصري وكل من جد وتعب ليحصل على ما يتمناه.