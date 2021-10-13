5000 تمويل منصة سلفة الإلكتروني بدون تحويل راتب

تمويل سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل مقدم بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد منصة سلفة تقدم افضل التمويلات التي يحبها الكثير من المواطنين نظرا لسهولة الحصول عليها وتيسير الشروط التي تقدمها، والتي يستطيع الكثير من المواطنين توافر هذه الشروط، فقد يقدم التمويل من منصة سلفة بقيمة مالية صغيرة للمواطنين المحتاجين لسداد دين أو لتلب احتياج ما، حيث تقدم السلفة بفترة سداد مرنة وبالعديد ممن التسهيلات وبتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية، فقد يمتلك تمويل منصة سلفة الكثير من المزايا الهامة التي تسهل علي العميل الحصول علي التمويل الشخصي بكل سهولة، والتي سوف نوضح من خلال مقالنا هذا الشروط التي وضعتها منصة سلفه كما أننا سوف نقوم بتوفير رابط التقديم علي تمويل منصة سلفة لسعودي، يمكنكم اتباع مقالنا للتعرف علي المزايا المقدمة للتمويل.

تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب

قامت منصة سلفة بوضع عدة شروط لا بد علي جميع المواطنين توفير هذه الشروط قبل التقديم لكي يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي.

تشرط منصة سلفة أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية. يقدم التمويل بقيمة 1000 ريال سعودي كحد ادني ويصل إلي 5000 ألاف ريال كد اقصي من التمويل. متاح التمويل للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي بشرط أن لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة اشهر حتي يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي. يشترط في حالة أن كان المواطن المتقدم يعمل بالقطاع الخاص فيجب أن لا تقل خدمة العمل عن ستة اشهر حتي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي. يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي للعامين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص.

التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة

يوجد رابط التقديم علي تمويل منصة سلفة الإلكتروني، حيث أتاحت منصة سلفة الإلكتروني رابط التقديم علي التمويل الشخصي لكي يتمكن العميل علي التقديم للحصول علي التمويل الشخصي بكل سهله، حيث يقدم التمويل بالكثير من المزايا مثل انه يقدم بدون شرط تحويل الراتب الشهري، كما أن تمويلات منصة سلفة تتميز بسرعة إنهاء الإجراءات، حيث يستطيع العميل الحصول علي التمويل الشخصي خلال دقائق بعدما يتم توافر جميع الشروط.