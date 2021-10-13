مسلح بقوس وسهم يقتل عدة أشخاص فى النرويج

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، ذكرت مصادر في شرطة المدينة، أن "المهاجم أستخدم قوسا وسهاما فى عمليته"، مشيرة إلى أن أفراد الأمن تمكنوا من القبض عليه فورا.

وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين: "تم القبض على الرجل فورا.. من المعلومات المتوفرة لدينا الآن، نفذ هذا الشخص الهجوم بمفرده".

وأضاف: "عدد من الأشخاص أصيبوا وقتل أخرون"، رافضا التعليق على عدد الضحايا.

وأوضح، بأن الهجمات نفذت على منطقة واسعة من المدينة التى تقع في جنوب شرق البلاد والتى يقطنها 28 ألف نسمة.

من جهتها، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن عملية استجابة طارئة كبيرة جرت من قبل قوات الأمن فى المدينة، شاركت فيها الشرطة المسلحة وطائرتا هليكوبتر وأكثر من 10 سيارات إسعاف.

بدورها، أكدت وزارة العدل النرويجية أن وزيرة العدل والأمن العام مونيكا مايلاند، تتابع عن كثب مجريات وتطورات الحادث.

ولم يعلن حتى الآن عن الدوافع الحقيقية وراء إرتكاب الجريمة، فيما ما زالت الشرطة النرويجية تحقق مع الرجل.