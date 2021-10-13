ارتفاع أسعار المحروقات فى لبنان للأسبوع الخامس على التوالى

جدة - نرمين السيد - شهدت أسعار المحروقات فى لبنان اليوم، ارتفاعا للأسبوع الخامس على التوالى بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى فى السوق غير الرسمية وعلى المنصة الرسمية "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان المركزى، وبالتوازى مع رفع الحكومة اللبنانية النسبة الأكبر من الدعم.





ووفقا للأسعار المعلنة اليوم من المديرية العامة للنفط، بلغ سعر صفيحة (الصفيحة تساوى 20 لترا) البنزين 95 أوكتان 242 ألفا و800 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان بـ250 ألفا و700 ليرة لبنانية.

وتم تحديد سعر صفيحة المازوت بـ235 ألفاً و200 ليرة، وأسطوانة الغاز بلغ سعرها فى المحل التجارى بـ201100 ليرة لبنانية.

وكان سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قد بلغ الأسبوع الماضى 241400 ليرة فيما وصل سعر بنزين 95 أوكتان إلى 233800 ليرة، وتحدد سعر صفيحة الديزل 207900 ليرة.

جدير بالذكر أن أسعار الوقود تضاعفت أكثر من 10 أضعاف خلال عام منذ أكتوبر الماضى وذلك بسبب انهيار قيمة العملة المحلية والرفع التدريجى للدعم عن الوقود بسبب استنفاذ الدعم للاحتياطات النقدية بالعملة الأجنبية فى مصرف لبنان المركزى وذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولى بأنها من أسوأ 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادى.

وتسعى الحكومة التى تشكلت فى العاشر من شهر سبتمبر الماضى برئاسة نجيب ميقاتى لتحقيق إصلاحات جذرية والتفاوض مع صندوق النقد الدولى على خطة تنقذ لبنان من الأزمات المالية والاقتصادية المركبة وتفتح الباب أمام مساعدات وحلول من المجتمع الدولى لمعالجة تداعيات تلك الأزمات على الحياة الاجتماعية ومستوى المعيشة والخدمات فى البلاد التى عانت من فراغ حكومى لقرابة 13 شهرا تفاقمت خلالها الأزمات على كافة المستويات.