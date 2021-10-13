رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021 موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg

نتابع معكم نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية 2021، حيث قد ظهرت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية منذ حوالي أسبوع، وقد تم فتح تقديم طلبات تقليل الاغتراب مباشرة بعد ظهور النتائج، وهذا لإتاحة الفرصة للطلاب تسجيل طلباتهم للتحويل المناظر أو الغير مناظر وهذا في حالة اذا كانت الكلية أو المعهد المرشح لها الطالب خارج النطاق الجغرافي الذي يسكن به، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وقد أتاحت وزارة التعليم العالي لطلاب شهادات الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم في دخول الكليات والمعاهد بكافة المحافظات المصرية، وهذا لأصحاب الشهادات الدبلومات سواء نظام ال3 سنوات أو ال5 سنوات.

حيث تم فتح باب تسجيل الرغبات لأصحاب الشهادات الفنية في نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر 2021، حيث أمكن للطلاب والطالبات تسجيل رغباتهم في موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg.

وقد ظهرت بالفعل نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، وقد أتاحت الوزارة بالفعل امكانية تقديم طلبات تقليل الاغتراب بالفعل على الموقع بعد ظهور النتائج، وسنتابع معكم كيفية عمل طلب تقليل الاغتراب، واستخراج النتيجة بكل سهولة من موقع التنسيق، فتابعوا معنا.

طريقة تقديم طلبات تقليل الاغتراب

ويمكنك تقديم طلب تقليل الاغتراب بكل سهولة وبساطة من خلال موقع التنسيق، ولا يمكنك عمل هذا إلا بشرط أن تكون الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحك له خارج النطاق الجغرافي الذي يسكن به الطالب بالفعل، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع التنسيق الالكتروني tansik.egypt.gov.eg.

ثم قم بالضغط على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

اضغط على تقليل الاغتراب مفتوح.

ثم اختر نوع الشهادة الثانوية الخاصة بك.

اكتب رقم الجلوس والرقم السري الخاصين بالطالب.

ستظهر لك رغباتك السابقة قم بتعديل الرغبات.

قم بحفظ التغييرات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

ونتابع معكم كيفية استخراج نتيجة طلب تقليل الاغتراب بالنسبة للشهادات الفنية، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا في الفترة القادمة، ويمكنك استخراجها عن طريق عمل الخطوات التالية: