استطلاع: أكثر من نصف الفرنسيين واثقون من إعادة انتخاب ماكرون

وفقا لاستطلاع أجراه معهد "Elabe" الفرنسي، أعرب أكثر من نصف المواطنين الفرنسيين أن رئيس الدولة الحالي، إيمانويل ماكرون، سيعاد انتخابه في عام 2022.
وأشار المعهد إلى أنه وفقا لـ"نتائج الاستطلاع فإن 54% أيدوا فكرة أن ماكرون سيعاد انتخابه لولاية ثانية، بالمقابل رأى 45% من المشاركين أنه سيخسر الانتخابات العام المقبل، وجاءت نسبة 1% من أفراد العينة المشاركة في الاستطلاع بأنه لم يقرروا رأيهم بعد".
وأوضح المعهد، أنه "عندما سئل المشاركون عن تقييم أداء ماكرون ككل كرئيس، قال 52% من الفرنسيين إن عمله مخيب للآمال، وأشار آخرون إلى أنه من السابق لأوانه الحديث في هذا الشأن وكانت نسبتهم 26%، أما 22% فقد عبروا عن عدم رضاهم عن رئاسته".
وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر 2021، وشارك فيه أكثر من 1000 شخص.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في فرنسا ستجرى يومي 10 و24 أبريل المقبل.
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