تمويل شخصي عبر تطبيق الراجحي موبيل للمواطن والمقيم بمزايا عديدة

تمويل شخصي عبر تطبيق الراجحي موبيل، إذا كنت مواطن أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية وتريد قرض شخصي لإنجاز أي عمل تود القيام به ولكن ليس عندك الوقت الكافي للذهاب وإنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على القرض يقدم لك بنك الراجحي الحل الأمثل ومضمون لمشكلتك حيث يقدم قرض شخصي للسعوديين والمقيمين عبر تطبيق الراجحي موبيل في أسرع وقت وبأقل جهد مبذول حيث يقدم لك مصرف الراجحي القرض الشخصي بأسهل الإجراءات ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مميزات وشروط تمويل شخصي عبر تطبيق الراجحي موبيل وكيفية التقديم للحصول عليه.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحصول على إحدي التمويلات الشخصية للبنك ( الوطني والوطني مرن) عبر تطبيق الراجحي موبيل.

إجراءات سهلة وميسرة.

يتم الحصول على رصيد مجاني في البطاقة الائتمانية المفعلة بقيمة 500 ريال سعودي.

إذا كان العميل يمتلك إحدي بطاقات البنك المفعلة أو المصدرة سيحصل على سيتمتع بإضافة مبلغ بقيمة 500 ريال لمنتجات التمويل.

عند الحصول علي القرض سوف يتمتع العميل بإجراء الحوالات الدولية بدون أي رسوم لمدة عام كامل.

قيمة النسبة السنوية تبدأ عند 4.31%.

بعد أن يتمكن العميل من الحصول على القرض سيحصل على مائة ألف نقطة مكافأة على البطاقة الائتمانية.

يجب أن يكون العميل مشترك في تطبيق الراجحي موبيل. يتم التقديم للحصول على العرض التمويلي المقدم مرة واحدة فقط. يجب ان تكون البطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل نشطة. يحق للبنك تعديل الشروط والأحكام أو إلغاء العرض التمويلي أو إلغائه إذا حدث ما يؤدي إلى ضرورة حدوث ذلك.

تمويل شخصي عبر تطبيق الراجحي موبيل وأهم المميزاتشروط الحصول على التمويل المقدم

ويمكن التقديم للحصول على التمويل من خلال تطبيق هاتف الراجحي فقط ويكون هذا العرض مستمر حتي نهاية عام 2021 الجاري.

التمويلات المقدمة من بنك الراجحي

يقدم مصرف الراجحي بالسعودية مجموعة مهمة من القروض والحلول التمويلية المختلفة والتي جاء من أهمها التالي:

وغيرها من القروض والعروض التمويلية الأخري التي يقدمها مصرف الراجحي.