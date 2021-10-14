المغرب: مجلس النواب يوافق بالأغلبية على برنامج الحكومة بـ213 صوتًا

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب المغربى بالأغلبية، خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء، على البرنامج الحكومى الذى تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسى البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور.





وحظى البرنامج الحكومى بثقة 213 نائبًا ومعارضة 64 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت. وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة لتكون قد استلمت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

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