إحباط عدوان إسرائيلى على تدمر بـ سوريا.. واستشهاد جندى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أعلن الجيش السورى استشهد جندى من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين جراء العدون الذى شنته إسرائيل.

وقال مصدر عسكرى فى تصريح لـ "سانا" إنه حوالى الساعة الـ 11 و34 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلى عدوانًا جويًا من اتجاه منطقة التنف بإتجاه منطقة تدمر فى ريف حمص مستهدفا برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به ما أدى إلى استشهاد جندى وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وفى سياق متصل، كانت قد تصدت وسائط الدفاع الجوى السورى فى الثامن من أكتوبر الجارى، لعدوان إسرائيلى بالصواريخ استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقى، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.