الاستعلام عن المركبات المسجلة برقم الهوية في السعودية

الاستعلام عن المركبات المسجلة برقم الهوية تعتبر هذه الخدمة من أهم الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السُّعُودية حيث إن العديد من المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية يستفيدون من هذه الخدمة ويتم الاستعلام عن المركبات برقم الهُوِيَّة عن طريق وزارة الداخلية السُّعُودية وتعمل هذه الخدمة على تيسير الأمور على المواطنين وأيضاً المقيمين في المملكة العربية السُّعُودية كي يتم الحصول على خِدْمَات المرور الإلكترونية بجميع أنواعها ومن ضمن هذه الخِدْمَات معرفة المركبات التي تم تسجيلها بأسمائهم ولأهمية هذه الخدمة للمواطنين السعوديين سوف نقوم بتوضيح الاستعلام عن المسجلة برقم الهُوِيَّة وأيضاً سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذه الخدمة.

الاستعلام عن المركبات المسجلة برقم الهوية 1443

عندما يريد المواطن في المملكة العربية السُّعُودية القيام بمعرفة كيفية الاستعلام عن المركبات المسجلة برقم الهُوِيَّة فعليه إتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السُّعُودية.

سوف تظهر بعد ذلك الخِدْمَات المرورية الإلكترونية من خلالها يتم النقر على أيقونة خِدْمَات المركبات.

ثم بعد ذلك يتم الدخول على حساب خِدْمَات الأفراد وذلك على نظام أبشر المرور وبعدها يتم النقر على رابط استعلامات.

ثم يقوم المستخدم بتدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

ثم بعد ذلك يتم تدوين تاريخ الميلاد الخاص بالمستخدم.

القيام بتدوين الرمز المرئي.

النقر على أيقونة عرض.

وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يتم ظهور القائمة التي يوجد بها المركبات المسجلة باسم المستخدم.

كيفية الاستعلام عن المركبات المسجلة عبر أبشر

من الممكن أن يتم الاستعلام عن المركبات المسجلة عن طريق أبشر السعودي لخدمات المتكاملة للأفراد وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الذَّهاب إلى الصفحة الخاصة لخدمات المركبات عبر أبشر.

ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة أبشر الأفراد.

القيام بعد ذلك بتدوين اسم المستخدم أو رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به وأيضاً تدوين كلمة المرور والقيام بتسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم النقر على الاستعلامات والعمل على تحديد رَقَم الهُوِيَّة ونوع التقويم وأيضاً تاريخ الميلاد والرمز المرئي.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة عرض وبعدها سوف يتم ظهور جميع المعلومات التي تخص المركبة.

الاستعلام عن مركبة مسجلة بواسطة الصراف الآلي

إلى جانب خدمة استعلام عن مخالفات وزارة النقل فإنه يستطيع المواطن في المملكة العربية السُّعُودية الاستعلام عن مركبة مسجلة بواسطة الصراف الآلي والتأكد من صحة إذا كانت المركبة مسجلة باسمة أم لا وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى أحد ماكينات الصراف الآلي المتواجدة في جميع أنحاء في المملكة العربية السُّعُودية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسديد رسوم اللوحات.

ثم بعد ذلك يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وأيضاً تدوين الرَّقَم الخاص بالمركبة الذي يرغب في الاستعلام عنها.

النقر على زر التالي.

بعد ذلك سوف يتم ظهور خطوة السداد وذلك يكون في حالة إذا كانت المركبة مسجلة باسم المواطن ولم تظهر هذه الخطوة إذا كان المركبة مسجلة باسم صاحب هُوِيَّة وطنية آخرى.

طريقة معرفة بيانات المركبة من رقم اللوحة

من الممكن معرفة جميع البيانات التي تخص المركبات التي تم تسجيلها باسم المواطن بواسطة رَقَم الجوال وذلك يكون كالآتي:

يقوم المستخدم بإرسال رسالة نصية بواسطة الجوال يوجد بهذه الرسالة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وأيضاً رَقَم لوحة السيارة التي يريد الاستعلام عنها إلى الرَّقَم 88905 وبعدها سوف يصل إليه على نفس رَقَم الجوال رسالة بها جميع البيانات التي تخص المركبة واسم الذي يملكها التي تسجل باسمه.

يتم إرسال رسالة تضم 53*رَقَم الهُوِيَّة الوطنية*رَقَم اللوحة*معرفة عدد من قام بامتلاك المركبة من قبل وذلك على الرَّقَم 709445وهذا الرَّقَم إذا كان المستخدم من عملاء زين أما إذا كان من عملاء موبايلي فيكون الرَّقَم 625555 وإذا كان من عملاء سوا فيكون الرَّقَم 888995.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على الاستعلام عن مركبة مسجلة برقم الهُوِيَّة وأيضا تعرفنا على كيفية الاستعلام عن المركبات المسجلة عبر ابشر وقد ذكرنا طريقة الاستعلام عن المركبات المسجلة بواسطة الصراف الآلي ومعرفة رَقَم المركبة من رَقَم اللوحة.