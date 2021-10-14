ارتفاع ضحايا حادث القتل بـ القوس والسهم فى النرويج

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال مسؤول بـ الشرطة النرويجية، فى مؤتمر صحفى: "للأسف يمكننا أن نؤكد إصابة أشخاص عدة ومقتل آخرين".
وأكد أويفيند آس أن الشرطة ألقت القبض على الرجل الذى نفذ هذا الهجوم، فيما يعتقد أنه ليس هناك آخرون متورطون فى هذا الحادث.
وتابع "نظرا إلى مجريات ما حدث، من الطبيعى أن ندرس إن كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابى"، مضيفًا أنه "لم يتم استجواب الرجل الموقوف بعد ومن المبكر التحدث عن دوافعه".
وفى سياق متصل، ذكرت محطة "تى فى 2" التلفزيونية فى النرويج ذكرت أن الرجل كان يحمل سكينا وأسلحة أخرى.
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