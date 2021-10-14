رابط تسجيل مستخدم جديد في إيجار وأهم الشروط وطريقة إنشاء حساب في موقع إيجار لأول مرة

رابط تسجيل مستخدم جديد في إيجار من الروابط المهمة التي يهتم بالبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخاصة الذين يتعاملوا مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان من المؤجرين والمستأجرين والوسيط العقاري، وذلك من أجل تسهيل المعاملات العقارية حيث تقدم منصة إيجار عدد كبير من الخدمات والمميزات ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم متابعينا طريقة تسجيل الدخول في إيجار والتعرف على الهدف الذي أنشئت من أجله ومميزات برنامج إيجار وشروط التسجيل في منصة إيجار

رابط تسجيل مستخدم جديد في إيجار- الشروط

أهم الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج إيجار التي وضعتها وزارة الإسكان السعودية ولابد أن تكون متوفرة في المتقدم للاستفادة من خدمات البرنامج وأهمها:

العقار الذي سوف يتم تأجيره يكون مؤجر للسكن فبه

الشخص الذي يتقدم بالعمل كوسيط يجب أن يكون مواطن سعودي الجنسية

يقدم سجل تجاري خاص بالمنشأة التي سوف يتم التأجير منها

صلاحية سريان السجل التجاري للعقار

رابط تسجيل مستخدم جديد في إيجار

يمكن تسجيل الدخول في شبكة إيجار بشكل إلكتروني باستخدام رابط الدخول hs://eservicettp.ejar.sa/pub/login.xhtml، ثم اتباع طريقة التسجيل بالخطوات وإدخال البيانات المطلوبة بطريفة صحيحة وبدقة

طريقة تسجيل الدخول في موقع إيجار

بعد توفر شروط برنامج إيجار وكان لديك حساب يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق:

البحث عن الموقع بكتابة كلمة برنامج إيجار علي محركات البحث واستخدام الرابط

تسجيل أسم المستخدم كتابة الرقم السري اضغط تسجيل الدخول

طريقة إنشاء حساب جديد في برنامج إيجار

حال لم تكن مسجل في البرنامج من قبل يمكنك إنشاء حساب جديد في برنامج إيجار للتمتع بالخدمات المقدمة على منصة إيجار بالمملكة العربية السعودية عن طريق عدد من الخطوات السهلة :