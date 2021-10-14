رابط تحديث البيانات للسوريين اللاجئين في تركيا 2021 عبر الموقع الرسمي e-randevu.goc.gov.t

رابط تحديث البيانات للسوريين اللاجئين فى تركيا، يعد من ضمن الاشياء الهامة التي يبحث عنها على شبكة الأنترنت عدد كبير من المواطنين السورين المقيمين فى تركيا، وذلك لأن يقومون بحجز مواعيد الذهاب إلي الجهات المسؤولة فى تركيا من أجل القيام بعملية التحديث للبيانات الشخصية الخاصة بهم فى حالة حدوث تغير فى هذه البيانات.تحديث البيانات للسوريين اللاجئين فى تركيا
يعتبر هذا النظام هو واحد من ضمن الانظمة الرقمية الحديثة التي قامت الحكومة فى تركيا بإطلاقها وذلك لأن يتم التسهيل علي جميع المقيمين فى تركيا أو الاشخاص الذين يقمون فى الدولة تحت الحماية الدويلة بالقيام بعملية التحديث للبيانات الخاصة بهم إلكترونياً عن طريق شكبة الأنترنت، حيث تشمل هذه الخدمة تحديث بيانات الزواج أو الطلاق او المواليد أو الوفاة وبعض بيانات الاتصال الأخري.رابط حجز موعد تحديث البيانات في اسطنبول
يمكن للمقيمين فى مدينة اسطنبول بتركيا من اللاجئين السورين القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة بهم عن طريق حجز موعد الخاص بتحديث البيانات حيث إن ذلك يكون عن طريق اجراء بعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تكون كالأتي:
- الذهاب إلى موقع حجز موعد التحديث للبيانات فى اسطنبول على شبكة الأنترنت.
- تقوم بكتابة الأسم الأول ثم اسم الاب.
- تكتب رقم الهوية الأجنبة فى المكان المخصص له.
- إدخال رقم الهاتف.
- بعد ذلك يتطلب منك أن تقوم بإدخال رقم التحقق المرسل علي الهاتف.
- اختيار الموعد المناسب معك فى الخانة المخصص لها.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الحجز.
يمكن لجميع اللاجئين السورينين فى تركيا القيام بعملية حجز المواعيد الخاصة بهم إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق اجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:
- زيارة موقع تحديث البيانات للسوريين على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم مثل ما هو مكتوب فى رقم الحماية الوطنية.
- تكتب رقم الهوية الاجنبية الخاصة بك.
- بعد ذلك تقوم بتحديد المدينة التي تقيم فيها.
- اختيار من القائمة المركز الذي ترغب فى الذهاب له.
- تقوم بتحديد الموعد ثم الضغط علي زر الحجز.
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رابط تحديث البيانات للسوريين اللاجئين فى تركيا، يعد من ضمن الاشياء الهامة التي يبحث عنها على شبكة الأنترنت عدد كبير من المواطنين السورين المقيمين فى تركيا، وذلك لأن يقومون بحجز مواعيد الذهاب إلي الجهات المسؤولة فى تركيا من أجل القيام بعملية التحديث للبيانات الشخصية الخاصة بهم فى حالة حدوث تغير فى هذه البيانات.تحديث البيانات للسوريين اللاجئين فى تركيا
يعتبر هذا النظام هو واحد من ضمن الانظمة الرقمية الحديثة التي قامت الحكومة فى تركيا بإطلاقها وذلك لأن يتم التسهيل علي جميع المقيمين فى تركيا أو الاشخاص الذين يقمون فى الدولة تحت الحماية الدويلة بالقيام بعملية التحديث للبيانات الخاصة بهم إلكترونياً عن طريق شكبة الأنترنت، حيث تشمل هذه الخدمة تحديث بيانات الزواج أو الطلاق او المواليد أو الوفاة وبعض بيانات الاتصال الأخري.رابط حجز موعد تحديث البيانات في اسطنبول
يمكن للمقيمين فى مدينة اسطنبول بتركيا من اللاجئين السورين القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة بهم عن طريق حجز موعد الخاص بتحديث البيانات حيث إن ذلك يكون عن طريق اجراء بعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تكون كالأتي:
- الذهاب إلى موقع حجز موعد التحديث للبيانات فى اسطنبول على شبكة الأنترنت.
- تقوم بكتابة الأسم الأول ثم اسم الاب.
- تكتب رقم الهوية الأجنبة فى المكان المخصص له.
- إدخال رقم الهاتف.
- بعد ذلك يتطلب منك أن تقوم بإدخال رقم التحقق المرسل علي الهاتف.
- اختيار الموعد المناسب معك فى الخانة المخصص لها.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الحجز.
يمكن لجميع اللاجئين السورينين فى تركيا القيام بعملية حجز المواعيد الخاصة بهم إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق اجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:
- زيارة موقع تحديث البيانات للسوريين على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم مثل ما هو مكتوب فى رقم الحماية الوطنية.
- تكتب رقم الهوية الاجنبية الخاصة بك.
- بعد ذلك تقوم بتحديد المدينة التي تقيم فيها.
- اختيار من القائمة المركز الذي ترغب فى الذهاب له.
- تقوم بتحديد الموعد ثم الضغط علي زر الحجز.
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