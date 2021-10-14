رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى فى جامعة حلوان 2021 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى فى جامعة حلوان 2021، يعتبر من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الطلاب المقبولين فى جامعة حلوان فى العام الدراسي الجديد وذلك لأن يحصلون علي النتيجة الخاصة بالفخص الطبي الذى تقوم به الجامعة من أجل استكمال طلبات التقديم فيها والتقديم فى المدينة الجامعية من أجل سكن الطلاب المغتربين هذا العام.الكشف الطبى فى جامعة حلوان 2021
قامت جامعة حلوان بالقيام هذا العام بإجراء الكشف الطبي علي كل من الطلاب والطالبات وذلك لأن يتم التأكد من عدم وجود أي من الأمراض المعدية فى الطالب، أو عدم اصابة الطالب بفيروس كرونا المستجد، حيث يتم إجراء الفحص بشكل دقيق لجميع الطلاب والطالبات وذلك لعدم نشر الأمراض المعدية بين الطلبة فى الجامعة، وأيضاً يتم اختيار القبول فى المدينة الجامعية للطلاب وطلاب الماجسيتر من خلال الكشف الطبي.طريقة حجز الكشف الطبى
قامت جامعة حلوان بتوفير خدمة على الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك لأن يتم القيام بعملية حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب والطالبات، حيث إن ذلك يقلل من اعداد الطلاب اثناء القيام بالفحص الطبي في الجامعة وخاصة مع بداية الدراسة، ويتم حجز الموعد عبر القيام بالأتي:
- الذهاب إلي صفحة حجز الموعد للذكور أو للأناث.
- يتم كتابة رقم البطاقة القومي المكون من 14 رقم.
- بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.
- يقوم الطالب بالنقر علي زر الدخول.
- يكتب الطالب البيانات الشخصية الخاصة به.
- اختيار الموعد المناسب له.
- الضغط علي زر الحجز بعد الإنتهاء.
بدأت جامعة حلوان في اجراء الكشف الطبي للطلاب منذ 21 سبتمبر الماضي، ولكن لم تقوم بالإعلان عن النتيجة حتي الأن ويمكن للطالب أو الطالبة الحصول علي النتيجة الخاصة بالكشف الطبي عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن تلك الخطوات تتلخص فى السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
- يكتب الطالب رقم البطاقة القومي الخاص بة.
- يكتب كود الجامعة أو رقم الجلوس.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض للطالب نتيجة الكشف الطبي.
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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى فى جامعة حلوان 2021، يعتبر من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الطلاب المقبولين فى جامعة حلوان فى العام الدراسي الجديد وذلك لأن يحصلون علي النتيجة الخاصة بالفخص الطبي الذى تقوم به الجامعة من أجل استكمال طلبات التقديم فيها والتقديم فى المدينة الجامعية من أجل سكن الطلاب المغتربين هذا العام.الكشف الطبى فى جامعة حلوان 2021
قامت جامعة حلوان بالقيام هذا العام بإجراء الكشف الطبي علي كل من الطلاب والطالبات وذلك لأن يتم التأكد من عدم وجود أي من الأمراض المعدية فى الطالب، أو عدم اصابة الطالب بفيروس كرونا المستجد، حيث يتم إجراء الفحص بشكل دقيق لجميع الطلاب والطالبات وذلك لعدم نشر الأمراض المعدية بين الطلبة فى الجامعة، وأيضاً يتم اختيار القبول فى المدينة الجامعية للطلاب وطلاب الماجسيتر من خلال الكشف الطبي.طريقة حجز الكشف الطبى
قامت جامعة حلوان بتوفير خدمة على الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك لأن يتم القيام بعملية حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب والطالبات، حيث إن ذلك يقلل من اعداد الطلاب اثناء القيام بالفحص الطبي في الجامعة وخاصة مع بداية الدراسة، ويتم حجز الموعد عبر القيام بالأتي:
- الذهاب إلي صفحة حجز الموعد للذكور أو للأناث.
- يتم كتابة رقم البطاقة القومي المكون من 14 رقم.
- بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.
- يقوم الطالب بالنقر علي زر الدخول.
- يكتب الطالب البيانات الشخصية الخاصة به.
- اختيار الموعد المناسب له.
- الضغط علي زر الحجز بعد الإنتهاء.
بدأت جامعة حلوان في اجراء الكشف الطبي للطلاب منذ 21 سبتمبر الماضي، ولكن لم تقوم بالإعلان عن النتيجة حتي الأن ويمكن للطالب أو الطالبة الحصول علي النتيجة الخاصة بالكشف الطبي عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن تلك الخطوات تتلخص فى السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
- يكتب الطالب رقم البطاقة القومي الخاص بة.
- يكتب كود الجامعة أو رقم الجلوس.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض للطالب نتيجة الكشف الطبي.
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