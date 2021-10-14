كيف تحوّل؟.. صور سمير نصري تصدم جماهير كرة القدم

في عمر 34 عاما، بدا نجم الكرة الفرنسي المعتزل منذ شهر واحد فقط سمير نصري، بوزن زائد ومظهر غير رياضي على الإطلاق.
وشارك نصري مع أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الفريق الذي بدأ معه مسيرته، أمام فريق آخر كونته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في لقاء ودي أطلق عليه اسم "مباراة الأبطال".
وظهر نصري خلال المباراة "محاطا بالدهون"، في صورة أثارت دهشة متابعي كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه كان يمارس كرة القدم بشكل احترافي حتى وقت قريب.
وأعلن نصري (41 مباراة دولية و5 أهداف مع منتخب فرنسا) قبل نحو شهر اعتزال كرة القدم، بعد عام تقريبا قضاه دون ناد إثر رحيله عن أندرلخت البلجيكي.
وتألق نصري في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال ومانشستر سيتي، كما خاض تجارب قصيرة مع إشبيلية الإسباني وأنطاليا سبور التركي ووستهام يونايتد الإنجليزي، قبل محطة أندرلخت.
وشارك مع مرسيليا في اللقاء لاعبون سابقون بارزون، على غرار الفرنسيين روبرت بيريز ومارسي ديساييه، والإيفواري ديدييه دروغبا والإيطالي فابريزيو رافانيلي.
أما فريق اليونيسيف فلعب له الفرنسيان إريك أبيدال وفلوران مالودا، والأرجنتيني إستيبان كامبياسو والهولندي باتريك كلويفرت والإسباني جايزكا مينديتا.
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