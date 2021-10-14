الجزائر تعلن الحرب على الماك.. ضبط 17 عنصرا حاولوا التحضير لعمليات مسلحة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الوزارة"، فى بيان لها، إنه تم القبض على 17 مشتبها بهم، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات مسلحة، تستهدف المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية، وذلك بالتواطؤ مع أطراف داخلية.

وذكر البيان أن الأدلة الرقمية واعترافات المشتبه بهم المتوصل إليها، خلال التحقيقات الأولية، كشفت أن أعضاء هذه الجماعة الإرهابية كانت على تواصل دائم مع جهات أجنبية عبر الفضاء السيبريانى.

وأضاف بيان الداخلية الجزائرية: "أسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم، والتى تمت تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، عن ضبط وثائق ومستندات دالة على اتصالات مستمرة مع مؤسسات إسرائيلية، وأسلحة وعتاد حربى، ورايات ولافتات تحريضية خاصة بـ الماك".

جدير بالذكر، أن منظمة "الماك" الإرهابية هى حركة تقرير مصير منطقة القبائل، وهى منظمة غير قانونية فى الجزائر وتم تصنيفها على أنها "إرهابية" فى 18 مايو الماضى.