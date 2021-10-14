رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر غزة query.gov.ps

رابط فحص المنحة القطرية يهتم بالبحث عنه الآن الآلاف من الأشخاص في غزة، الذين ينتظرون الحصول على منحة 100 دولار، حيث أكد السفير محمد العمادي المسؤول عن اللجنة القطرية التي تم اعتمادها من اجل اعادة اعمار العراق، انه سيتم اليوم الخميس الرابع عشر من شهر أكتوبر 2021، صرف المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة القطرية، لبعض الفئات من محدودي الدخل في قطاع غزة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية والتي يتم منحها لأكثر 90,000 وقدرها 100 دولار لكل أسرة من محدودي الدخل، والذين لديهم بعض الصعوبات في المعيشة.

المنحه القطريه 100 دولار غزه

صرح السفير محمد العمادي أنه سيتم توزيع المنحة القطرية لكل اسرة والذي تتم من خلال الأمم المتحدة في مراكز التوزيع قطاع غزة حيث يتواجد أكثر من 300 مركز يتم من خلالها توزيع القطرية للأسر المستفيدة في جميع محافظات غزة وقدرها 100 دولار ويتم توزيعها شروط وقواعد التي وضعتها الحكومة، جدير بالذكر ان المنحة القطرية هي مساعدة مالية تقوم بتقديمها حكومة قطر للعديد من الأسر في مختلف محافظات قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه التي تمر بها مناطق غزة، وقد تم تقدير هذه المنحة بمائة دولار يتم توزيعها طبقا لبعض الشروط التي وضعتها الحكومة الفلسطينية وتقوم وزارة الاتصالات الفلسطينية بتفعيل رابط يتم من خلاله الاستعلام عن المنحة القطرية.

طريقة الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

يمكن لجميع الأشخاص المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة، أن يقوموا بالاستعلام عن المنحة القطرية، وذلك عن طريق الرابط الذي قامت وزارة الاتصالات في دولة فلسطين بتفعيله، حتى يساعد الأسر الفلسطينية المستفيدة من التأكد من موعد صرفة منحة المائة دولار، والتي تحدد لها اليوم الخميس 14 أكتوبر، وذلك من خلال تصريحات السفير القطري وهذه خطوات الاستفسار عن المنحة 100 دولار