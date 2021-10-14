استدعاء مسؤول رفيع فى إدارة ترامب بشأن اقتحام الكابيتول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال رئيس اللجنة، إن هناك حاجة إلى الاطلاع على جميع التفاصيل بشأن مساعى إدارة ترامب لتأخير إقرار نتائج انتخابات 2020، وإشاعة معلومات مضللة بشأنها.

وأضاف الديمقراطى بينى تومبسون: "نريد توضيحا حول دور السيد كلارك فى تلك المساعى داخل وزارة العدل، ومعرفة من كان متورطا فيها من الإدارة"، متوقعا أن يتعاون كلارك بشكل كامل فى هذا التحقيق.

وطالبت مذكرة الاستدعاء، كلارك بالإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق حتى 29 أكتوبر الجارى.

وكانت اللجنة قد استدعت ما يزيد على عشرة أشخاص للاستماع إلى شهادتهم ضمن التحقيق المفتوح فى اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضى من قبل أنصار ترامب، وهو اليوم الذى كان سيقر الكونجرس نتائج الانتخابات رسميا، والتى رفض ترامب الاعتراف بخسارته فيها.