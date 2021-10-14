أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلبينية، غاري روكي، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا إعصار "كومباسو" في البلاد ارتفعت إلى 30 شخصا.
ونقل روكي عن المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث: "نتيجة إعصار كومباسو لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة، فيما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين".
وأضاف أنه تم نقل 7370 شخصا إلى 124 مركز إجلاء، مضيفا أن الخسائر المادية من الإعصار في المناطق المنكوبة بشمال البلاد تقدر بأكثر من 13,67 مليون دولار.
وظهر إعصار "كومباسو" في المحيط الهادئ في 11 أكتوبر الجاري، ليصبح الإعصار الاستوائي الـ18 في آسيا في الفصل الجاري. ومن المتوقع أن يبلغ الإعصار اليوم الخميس ساحل فيتنام. وقد قامت السلطات الفيتنامية بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص إلى مناطق آمنة بسبب اقتراب الإعصار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ”كومباسو” في الفلبين إلى 30 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.