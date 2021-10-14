وفد من طالبان إلى موسكو الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الروسي، الخميس، أن وفدا من حركة طالبان سيصل موسكو الأسبوع المقبل، من أجل إجراء محادثات بشأن أفغانستان.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها، إن المحادثات ستحمل اسم "صيغة موسكو"، وستضم الصين وباكستان والهند وإيران.

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