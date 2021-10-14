لليوم الثانى على التوالى.. الكويت صفر وفيات بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت "الوزارة" أنه تم تسجيل 38 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد فى الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 412196. وذكرت صحيفة القبس الكويتية أنه لم يتم تسجيل أى حالة وفاة ليكون إجمالى عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا فى البلاد 2455 حالة. وصرح المتحدث الرسمى للوزارة عبد الله السند الأربعاء، بأنه تم أيضا تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين إلى 409125، مبينا أن مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.25%.

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