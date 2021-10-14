مقتل 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين بسبب حريق في تايوان

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 44 آخرين على الأقل، في حريق ضخم نشب بأحد المباني المخصصة للسكن والأغراض التجارية في إحدى المدن جنوب غربي تايوان، بينما يواصل رجال الإنقاذ جهودهم لإنقاذ العالقين.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في مبنى مكون من 13 طابقا في مدينة كاوهسيونغ، جنوب غربي تايوان.

ولفتت الوكالة إلى قول مسؤولين في تايوان أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع، مشيرة إلى أن المبنى الذي اندلعت فيه النيران هو مبنى تجاري وسكني.

وبحسب الوكالة، فإن نحو 159 فرد إطفاء توجهوا إلى موقع الحريق للسيطرة عليه صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ نحو 53 شخصا ونقلهم إلى المستشفى.

ومن المتوقع أن يكون هناك أشخاص عالقين داخل المبنى خاصة في الطوابق السكنية الواقعة بين الطابقين السابع والحادي عشر، بينما أعلنت السلطات الرسمية فتح تحقيق للتعرف على أسباب الحريق.