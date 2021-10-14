eservices.ssc.gov.jo تسجيل الضمان الاجتماعي للمسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو غير المسجلين، من سائقي لتاكسي الأصفر والسيرفيس، للاستظلال بمظلة الشمان الاجتماعي الشامل للمؤسسة، حيث تم تحديد موع بداية التسجيل الإجباري للفئة الخاصة بالسائقين للحصول على راتب الضمان الاجتماعي في ظل الظروف المعيشية الراهنة بالبلاد.

“بالرقم الوطني” eservices.ssc.gov.jo تسجيل الضمان الاجتماعي للسائقين (تاكسي – سيرفيس)

حيث تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتقديم العديد من الخدمات لمواطني الوطن وقد أعلنت في بيانها الأخير عن شمول العديد من فئات الشعب الأردني تحت مظلة التأمين الإجباري، وقد تحدد اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 انطلاق التسجيل الإلكتروني لفئة العمل الحر من سائقي التاكسي الأصفر والسيرفيس والذي يكون عليهم التسجيل الإجباري بالمؤسسة.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

استقبلت المؤسسة العامة للضمان في المملكة الأردنية الهاشمية آلاف طلبات الحصول على الدعم والذي يأتي من خلال التسجيل الإلكتروني بالرقم الوطني للمواطنين الراغبين في الدعم، فيما يسمى بالتسجيل الاختياري، أما التسجيل الإجباري فيأتي لعمال العمل الحر الذي يكون عليهم التسجيل للتأمين عليهم من المؤسسة العامة والتي تشمل فئات الشعب من الطبقة الاجتماعية التي تتأثر سلبا بشكل اسرع بالتغيرات الاقتصادية والوبائية لفيروس كرونا والتي تؤثر على الكسب اليومي لهم بشكل كبير.

تسجيل فئة السائقين في الضمان

أعلنت مؤسسة الضمان انطلاق التسجيل الإلزامي لسائقي المركبات، التاكسي الأصفر والسيرفيس، والذي يكون عملهم حرا وليس تابعا لشركة أو هيئة حكومية أو عامة، وذلك لضمان شمولهم بالحماية الاجتماعية، ويتم التأكيد على التسجيل الإلزامي لهم عند تجديد الباقات التعريفية الخاصة بالمهن الخاصة بهم،

يقوم المواطن بالدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. يتم كتابة الرقم الوطني الخاص به. يقوم بكتابة رقم البطاقة الشخصية. يكون على المسجلين اتباع جميع الخطوات. يجب الحرص على تسجيل البيانات الأحدث للمواطنين على أن تكون جميع المعلومات سليمة. يقوم بكتابة رمز التحقق ثم إرسال الطلب.

كيفية التسجيل الإلكتروني لمستفيدي الضمان

وقد قامت المؤسسة بشمول العديد من فئات الشعب بالتسجيل في الضمان الخاص بها: (الشريحة الأولى تضمنت 75% لتأمين الشيخوخة – وبنسبة 50% من الشريحة الثانية – وبالشريحة الثالثة 25% – الشريحة الرابعة 10%).