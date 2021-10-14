بأقل راتب شهري بدون موافقة الكفيل ولا تحويل الراتب لدى تمويل إمكان الراجحي

بأقل راتب شهري في السعودية حيث يطلب من كل الراغبين في طلب التمويل الميسر أو التمويل التأجيري توفير راتب لا يقل عن 2000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي ويحتاج التمويل توفير تقرير عن سمه ويجب عدم تعثر العميل المتقدم للموافقة على طلب تمويل إمكان الراجحي بالمملكة ويجب توفير حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي لأنه التمويل تحت إشراف المصرف ويمتاز بأنه متوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمتاز بأنه تمويل بدون كفيل ولا تحويل لراتبك الشهري فهي من أهم ما يميز ذلك التمويل في المملكة الوقت الحالي عام 1443 هجرياً.

أهم الشروط الأساسية للحصول على تمويل إمكان الراجحي

يجب توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي من أجل الحصول على موافقة على طلب التمويل الميسر وهناك العديد من الشروط والضوابط اللازمة من أجل الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية وسوف نشرح لكم كل التفاصيل كما يلي :

التمويل الميسر النقدي بأقساط ميسرة ولكن متاح لجميع السعوديين المتقدمين لطلب التمويل فقط لا غير.

تمويل براتب 2000 ريال سعودي لذلك لابد من توفير ذلك الراتب الشهري للموافقة عليه.

فتح لدى مصرف الراجحي السعودي حساب جديد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني لدى شركة إمكان للتمويل.

العمر المناسب للتقديم على تمويل إمكان الميسر التابع إلى مصرف الراجحي السعودي يبدأ من 20 عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل عام 1443 هجرياً.

متاح لجميع السعوديين سواء يعملوا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الشركات الكبرى في السعودية.

تمويل يتميز بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية.

التمويل الميسر النقدي بأقساط شهرية حتى سنتين ويوجد أقل من ذلك حتى 3 أشهر.

يمتاز التمويل بأنه بدون موافقة الكفيل الغارم بفترة سداد مرنة.

الآن التمويل بدون تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

أمتاز التمويل بأنه يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.

أهم ما يميز تمويل إمكان الراجحي بالمملكة