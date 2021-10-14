مصرع 25 شخصًا فى حريق بـ تايوان

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولى إدارة الإطفاء فى مدينة كاوشيونج، قولهم إن النيران اشتعلت فى المبنى المكون من 13 طابقا فى حوالى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضافوا أن الحريق كان شديدا للغاية ودمر العديد من طوابق المبنى، إلا أنه لم يتسن بعد تحديد مصدره.
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