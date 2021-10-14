لبنان يستأنف عملية البحث عن مفقودى الطائرة المدنية

جدة - نرمين السيد - وقال عناصر وحدة الإنقاذ البحرى، إنه تم استئناف عمليات الغطس بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية فى الجيش اللبناني، وإعداد التحضيرات الضرورية لمتابعة مهمة البحث عن المفقودين اللذين كانا على متن طائرة التدريب التى سقطت صباح أمس على بعد كيلو متر عن الشاطئ.

يشار إلى أن الطائرة التى سقطت مدنية وهى تابعة لنادى الطيران اللبنانى، ومن طراز "سيسنا 172"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.