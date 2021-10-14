محكمة التمييز ترفض الدعوى الجديدة ضد المحقق العدلى فى قضية مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وكان أمين عام "حزب الله" شن هجوما حادا على المحقق العدلى فى ملف انفجار مرفأ بيروت القاضى طارق البيطار، مطالبا الحكومة اللبنانية بالتدخل بسبب مخاوف الحزب من هذا التحقيق، كون الاستدعاءات طالت شخصيات حليفة له.

وقالت مصادر بـ "حزب الله" و"حركة أمل"، إن المحقق بانفجار مرفأ بيروت يتجه لاتهام حزب الله، مهددين بالتصعيد والانسحاب من الحكومة، إذا لم يتم إبعاد المحقق بانفجار المرفأ.

وأدى انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس العام الماضى، إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيميائية المخزنة فى المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.