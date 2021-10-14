طالبان تنضم لمحادثات موسكو بشأن أفغانستان الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وفد من حركة طالبان سيصل موسكو الأسبوع المقبل، من أجل محادثات بشأن ما يسمى صيغة موسكو حول أفغانستان.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وفد من حركة طالبان سيصل موسكو الأسبوع المقبل، من أجل محادثات بشأن ما يسمى صيغة موسكو حول أفغانستان. وبحسب الوزارة، تضم المحادثات الصين وباكستان والهند وإيران، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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