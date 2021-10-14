إطلاق نار فى محيط قصر العدل ببيروت

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع إطلاق نار خلال تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل ضد قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت فى منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، الأمر الذى أسفر عن مقتل أحد الأشخاص.





وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، شهد محيط قصر العدل فى بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة استنفار شديد لدى مناصرى حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات. كما أرسل الجيش اللبنانى تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة بعد تبادل لإطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.

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