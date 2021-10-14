بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مبنى ويقتل 46 شخصا

أدى حريق هائل اندلع ليلا في مبنى تجاري وسكني بمدينة كاوسيونغ جنوب تايوان، إلى مصرع 46 شخصا وإصابة عشرات آخرين، حسبما صرح مسؤولون الخميس.

وقالت دائرة الإطفاء في كاوسيونغ في بيان للصحفيين، إن "الحريق تسبب في 46 وفاة و41 إصابة".

وأضاف مسؤولو الإطفاء أن النيران اشتعلت في المبنى المكون من 13 طابقا حوالي الساعة الثالثة صباح الخميس، وأكد بيان أن الحريق كان "شديدا للغاية" ودمر العديد من الطوابق.

وأوضح البيان أن "سبب الحريق غير واضح"، فيما قال شهود عيان لوسائل الإعلام المحلية إنهم سمعوا انفجارا قبيل ارتفاع النيران.

وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون التايواني ألسنة اللهب البرتقالية والدخان يتصاعد من الطوابق السفلية من المبنى، بينما كان رجال الإطفاء يرشون الماء من الشارع.

ويبلغ عمر المبنى حوالي 40 عاما، ويتألف من متاجر في الطوابق السفلية التي تفحمت وشقق في الأعلى.