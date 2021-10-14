ساويرس يعلق ساخرا بصورة على "حريق الجونة"

علق رجل الأعمال المصري سميح ساويرس ساخرا، بعد النجاح بإطفاء حريق الجونة، الذي اندلع في القاعة الرئيسية التي ستستقبل مهرجان الجونة الخميس.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، قد أعلنت الأربعاء، السيطرة على حريق محدود، نشب في مركز المؤتمرات والثقافة الخاص بالمهرجان، المقرر الخميس.

وقالت الإدارة فى بيان رسمي، إن الحريق "أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان"، الذي يقام بمدينة الجونة التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

وكشف مالك منتجع الجونة سميح ساويرس عن السبب الذي أدى إلى الحريق الكبير في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس.

واستبعد ساويرس مؤسس قرية الجونة السياحية، في تصريحات صحفية، تأجيل أو إلغاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الحريق، مشيرا أن افتتاح المهجران سيتم في موعده المحدد وهو مساء الخميس.

وقال ساويرس في تصريحات صحفية: "الحريق كان بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات الخارجية ولكنه أثر على المنطقة التي يقام فيها الاحتفال الخاص بعد انتهاء حفل الافتتاح، المسرح نفسه الذي يقام عليه الحفل الرسمي لم يتأثر".

ونشر ساويرس، الخميس، صورة على حسابه بموقع تويتر، قبل ساعات من الافتتاح ساخرا: " امال فين الحريقة؟" مع صورة تعبيرية ضاحكة.

ونشر بعدها صورة أخرى "سيلفي" له وخلفه القاعة، وعلق بعبارة "الحمدلله".

وظهرت في صورة ساويرس قاعة البلازا التي تعرضت للحريق وهي بشكلها القدم من دون أضرار خارجية واضحة، بعد أن تم السيطرة على الحريق وإصلاح الأضرار.