جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، أغلقت قوة من الجيش اللبنانى والمخابرات منافذ الضاحية الجنوبيّة المؤدّية الى بيروت لمنع نزول الدراجات النارية إلى مكان الاعتصام فى محيط قصر العدل. واتخذت تعزيزات أمنية وتدابير مشددة لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلى فى محيط قصر العدل فى بيروت قبل التظاهرة التى دعا إليها "الثنائى الشيعى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الله وحركة أمل يطالبان بإقالة قاضى التحقيقات فى قضية مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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