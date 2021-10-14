ميقاتى يطالب بتوقيف المتسببين فى إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس مجلس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، كافة الأطراف إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة مهما كانت الأسباب، وذلك بعد أعمال العنف التى شهدتها العاصمة بيروت على خلفية احتجاجات ضد المحقق العدلى فى انفجار المرفأ، طارق بيطار.





وقال ميقاتى فى بيان رسمى، إنه يتابع مع قائد الجيش الخطوات التى تتخذ للسيطرة على الوضع فى منطقة الطيونة، كما طالب بتوقيف المتسببين بالاعتداء الذى أدى إلى وقوع إصابات. وبحسب، وسائل إعلام لبنانية، فإن ميقاتى تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه برى، ومع وزيرى الداخلية بسام مولوى والدفاع موريس سليم وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزى لبحث التطورات الأمنية.

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