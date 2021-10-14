تجدد إطلاق النار فى منطقة الطيونة ببيروت

جدة - نرمين السيد - وأشارت المعلومات إلى أن سيارات الإسعاف تهرع إلى منطقة الطيونة بعد أنباء عن سقوط إصابات جراء إطلاق الرصاص الكثيف. وتوجهت مسيرة ضد قاضى التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت القاضى طارق البيطار، نحو قصر العدل فى بيروت حيث كان يقام الاعتصام.

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