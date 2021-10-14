سفير اليابان بالقاهرة: حكومتنا تعزز مفهوم الأمن البشرى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير نوكى ماساكى، سفير اليابان لدى مصر فى فعالية من تنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لإصدار تقرير تقييم السياسات الاقتصادية الكلية المستجيبة لجائحة كورونا فى المنطقة العربية.





حيث تم إجراء هذه الدراسة والأبحاث بناءً على الميزانية التكميلية لعام 2020، وبالاستفادة من دعم مشروع "الإدارة الملائمة للنوع أو الجنس والاستجابة لفيروس كورونا المستجد فى دول المنطقة العربية: من الاستجابة الطارئة إلى إعادة الإعمار والتعافى" والذى يتم إجراؤه من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

يهدف هذا المشروع، وفقا لبيان صحفى، إلى توفير الدعم للنساء اللواتى لديهن فرص كسب محدودة أو فقدن هذه الفرص، ودعم السياسات، بما فى ذلك التدابير المضادة لفيروس كورونا المستجد، وكجزءٍ من ذلك، تم تقديم الدعم لدراسة وبحث تأثير فيروس كورونا المستجد على السياسات الاقتصادية الكلية من منظور النوع أو الجنس.

وفى يوم 13 أكتوبر، تم نشر نتائج هذه الدراسة وهى تقرير حول "تقييم السياسات الاقتصادية الكلية المستجيبة لجائحة كورونا فى المنطقة العربية: ما هى الآثار المترتبة على التمكين الاقتصادى للمرأة!".

فى البداية، صرح السفير نوكى، بأن حكومة اليابان تعزز مفهوم الأمن البشرى، الذى يحترم بقاء الأفراد ومعيشتهم وكرامتهم، وأن اليابان ستواصل التعاون مع الشركاء الدوليين، وفى مقدمتهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق مجتمع "لا يترك أى أحد خلف الركب"، بما فى ذلك النساء.

ومن جانبها، صرحت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى الدول العربية بأن التمكين الاقتصادى القوى للمرأة وتوافر أنظمة الحماية الاجتماعية لا غنى عنها من أجل تحقيق التعافى على المدى الطويل وضمان القدرة على الصمود، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للدعم المقدم من اليابان.