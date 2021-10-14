نص كلمة أبو الغيط فى افتتاح دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة

جدة - نرمين السيد - وتترأس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدورة الحالية رقم 32.

وجاء نص كلمة الأمين العام:

معالى الدكتورة/ ياسمين فؤاد

​وزير البيئة- جمهورية مصر العربية

رئيس الدورة (32) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

معالى الدكتور / إبراهيم العربى منير

وزير البيئة بدولة ليبيا

رئيس الدورة (31) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

أصحاب المعالى والسعادة..

الحضور الكريم..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

إنه لمن دواعى سرورى الترحيب بكم اليوم فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "بيت العرب" للمشاركة فى أعمال الدورة (32) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بعد عام ونصف من التواصل عن بعد بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى الكثير من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية وتأجيل العديد من الاجتماعات والتى من بينها اجتماعكم هذا.

السيدات والسادة..

تكتسب هذه الدورة خصوصيتها من أكثر من جانب، فإلى جانب كونها بداية العودة للقاءاتنا وتفاعلاتنا حضورياً بعد فترة انقطاع، فإن هذه الدورة هى الأولى التى تعقد بعد اعتماد النظام الأساسى المعدل لمجلسكم الموقر وإحاطتكم به علماً فى الدورة السابقة، كما أن هذه الدورة أيضاً هى الأولى التى يتم التحضير والإعداد لها بعد إعادة هيكلة الإدارة التى تقوم بدور الأمانة الفنية لمجلسكم الموقر منذ مطلع عام 2020. ولا أنسى أن أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة "يوم البيئة العربى" الذى نحتفل به اليوم (14 أكتوبر) من كل عام والذى يمثل تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لوزراء البيئة العرب فى 14 أكتوبر عام 1987 أى منذ 34 عاماً قدم فيها مجلسكم الموقر العديد من الإنجازات والمبادرات والمساهمات المقدرة للعمل العربى المشترك فى مجال البيئة والتنمية المستدامة.

السيدات والسادة..

أصبحت قضايا البيئة وتغير المناخ على قمة الاهتمام السياسى العالمى ويزداد هذا الزخم يوماً بعد يوم. فقد انتهى بالأمس الجزء الأول من اجتماع الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والتى تستأنف اجتماعاتها حضوريا فى الصين فى بداية عام 2022، كما اختتمت فى القاهرة منذ أيام أعمال اجتماع وزراء البيئة فى دول الاتحاد من أجل المتوسط التى خرجت ببيان حول البيئة وتغير المناخ، كما تنعقد هذه الدورة لمجلسكم الموقر قبل أيام من انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ نهاية هذا الشهر فى مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والتى ينتظر أن تشهد الانتهاء من اعتماد الآليات التنفيذية لاتفاق باريس، وما لذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية على كافة دول العالم.

ولا يفوتنى بهذه المناسبة الإشارة إلى استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2022، وكذلك الطلب الرسمى المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2023.

وتأتى هذه الرغبة الصادقة من الدولتين العربيتين فى استضافة أعمال المؤتمر عامى 2022 و2023 من إدراك عربى عميق للأهمية التى يمثلها العمل المناخى لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وإننى على ثقة تامة فى قدرة الدولتين (مصر والإمارات) على استضافة هذا الحدث المناخى العالمى الهام، وبأنهما ستسخران كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاحه، وأدعو كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية فى إنجاح أعمال هذه المؤتمرات.

السيدات والسادة

إن جدول أعمال اجتماعكم حافل بالعديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية، وأنا على ثقة من أنكم سوف تتخذون القرارات اللازمة للتعامل مع كافة القضايا بالشكل الذى يحقق صالح المنطقة العربية والمواطن العربى من المحيط إلى الخليج.

السيدات والسادة

فى نهاية كلمتى، لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لمجلسكم الموقر على الجهود والمبادرات التى يقدمها لخدمة العمل العربى فى واحد من أهم مجالاته التى تؤثر على المواطن العربى ومكتسباته التنموية، ليس فقط فى الجيل الحالى وإنما أيضاً لمستقبل الأجيال القادمة.

أكرر تهنئتى لمجلسكم الموقر بمناسبة يوم البيئة العربى وبمرور 34 عاماً على انشائه وكل عام وأنتم بخير